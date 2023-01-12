Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, с самого начала полномасштабного вторжения России проживавшие на Лазурном побережье, вернулись в Украину.

Об этом сообщили собеседники УП в политических кругах.

По словам источников, Вадим Столар и Игорь Абрамович планируют посетить заседание парламента.

Также собеседники сообщают, что с высокой вероятностью уже 13 января оба могут остаться без депутатских мандатов.

Напомним, 17 августа «Украинская правда» обнародовала расследование украинских VIP-беженцев в Монако, Монте-Карло и Ницце.

В нем говорится об олигархах и бизнесменах, которые облюбовали Лазурное побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ. В частности, о выехавших из страны нардепах Вадиме Столаре, Игоре Абрамовиче и Григории Суркисе, которые на протяжении почти 6 месяцев не принимали участия в заседаниях ВР.