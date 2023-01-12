Верховная Рада внесла изменения в законодательство о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.

За соответствующее решение проголосовал 321 народный депутат, передает Укринформ.

В пояснительной записке отмечается, что документ предусматривает внесение дополнительных пунктов в Заключительные положения Закона Украины «Об иммиграции» и в Заключительные и переходные положения Закона Украины «О Национальной гвардии Украины».

Реализация положений проголосованного законопроекта не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. Этот закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, в июле Верховная Рада проголосовала за установление правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины