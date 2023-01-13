Российские войска стреляют по Николаевщине из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии с временно оккупированной территории. В зоне поражения находятся территории Очаковской и Куцурубской общин.

Об этом рассказал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью «24 каналу».

По словам Виталия Кима, по состоянию на 12 января три населенных пункта Николаевской области остаются оккупированными российскими войсками. Расположены они на Кинбурнской косе.

— Почти все обстрелы, кроме ракетных, происходят из Кинбурнской косы. Оттуда российские войска достают в Очаковскую и Куцурубскую общины вдоль морского побережья, которое они не прекращали обстреливать с момента деоккупации области, - сказал глава области.

С момента деоккупации правобережной Херсонщины (11 ноября 2022) в Николаевской области дважды фиксировали ракетные обстрелы.

— Были два обстрела 7-го и 31 декабря 2022 года. Это были ракетные обстрелы, – рассказал начальник ОВА.

Среди целей в Очаковщине российские войска избрали акваторию и территории очаковского порта.

— Портовая инфраструктура, она критическая. Это точка, с которой наши Вооруженные силы могут наносить огненное поражение, в том числе и по Кинбурнской косе. И еще потому, что они достают в очаковский порт, в инфраструктуру морскую, в города Очакова и Куцуруб, - сказал Виталий Ким.

По информации военных, деоккупация Кинбурнского полуострова возможна только с освобождением всей Херсонской области.

Ранее сообщалось, что власти Николаевщины не имеют доступа к Кинбурнской косе, чтобы оказывать местным жителям гуманитарную помощь.