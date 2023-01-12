Вчера, 11 января, в 16:33 зафиксированы вражеские обстрелы в направлении Очаковской общины Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он также отмечает, что в 18:00 враг наносил удары в направлении Куцурубской общины. Пострадавших нет. Предварительно, без разрушений.

По словам Кима, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.

В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов. Начали приходить сообщения о пострадавших, среди которых дети. Некоторых госпитализировали в больницы Николаева.