Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова анонсировала вынесение на голосование в Генеральной Ассамблее ООН резолюции о создании специального трибунала по преступлению агрессии России.

Об этом Эмине Джапарова сказала на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по верховенству права в международных отношениях, сообщает Европейская правда.

– Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, – отметила она.

Первая заместитель главы МИД подчеркнула, что «право силы, которое Россия варварски практикует в отношении Украины, дает четкий сигнал всем присутствующим в этом зале: никто больше не находится в безопасности».

— Если страна, злоупотребляющая правами и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности, нападает на другое государство-член ООН, это означает только одно – безопасность разрушена, международный мир подвергнут сомнению, верховенство права грубо нарушается, – отметила Эмине Джапарова.

Она напомнила, что почти 88 лет назад США, Великобритания, Франция и Советский Союз подписали Лондонское соглашение и Устав Международного военного трибунала, открывшие путь в Нюрнбергский процесс.

– Это именно то, что мы должны сделать сегодня – создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии, – добавила Эмине Джапарова.

Еще в декабре СМИ сообщали, что ООН циркулирует проект резолюции о создании трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Как известно, некоторые страны и организации, в частности, Украина призывают создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных Россией во время вторжения в Украину.

Между тем главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, рассматривая наказание РФ за преступление агрессии против Украины, считает целесообразным фокусироваться для этого на уже существующих институциях, а не на создании новых.

В то же время, МКС не может расследовать преступление агрессии, если обе стороны конфликта не являются участниками Римского устава. Ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский устав.