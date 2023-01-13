Спутник зафиксировал ЗРК «С-300/400», ЗРПК «Панцирь» и другую технику на белорусском военном аэродроме «Зябрівка» в Гомельской области, недалеко от границы с Украиной.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» со ссылкой на опубликовавший фото аналитический центр Rochan Consulting.

Снимки аэродрома сделал спутник Airbus 7 января 2023 года.

На свежих фото можно увидеть дивизион из девяти единиц зенитно-ракетных комплексов «С-300/400», которые, как утверждают аналитики, находятся там уже длительное время, а также ЗРПК «Панцирь», стоящий на насыпи грунта.

Кроме того, на фото можно увидеть грузовики и несколько радаров, которые Rochan Consulting идентифицировали как 76N6 и 64N6E.

«Белорусские Гаюн» отмечает, что свежие спутниковые снимки еще раз подтверждают, что на аэродроме «Зябровка» продолжает располагаться база ВС России.