Министр по вопросам предприятия и национального производства Италии Адольфо Урсо во время визита в Киев в четверг анонсировал подготовку конференции по восстановлению Украины, запланированную на март 2023 года.

Об этом говорится в сообщении возглавляемого УРС Министерства по итогам визита, которое цитирует «Европейская правда».

По словам итальянского министра, по согласованию с министром иностранных дел страны Антонио Таяни готовится «большая конференция по восстановлению, которая объединит за одним столом итальянские и украинские институциональные органы власти и бизнес-структуры».

С украинскими собеседниками Урсо обсудил темы, которые станут предметом конференции в Италии.

«Я подтвердил полную поддержку Италией быстрого начала восстановления, непрерывности гуманитарной помощи и тщательного рассмотрения запросов Украины на помощь в восстановлении стратегической инфраструктуры, как электросетей, как в двустороннем, так и в европейском контексте», - прокомментировал он.

Кроме того, глава министерства промышленности Италии передал от премьер-министра Джорджии Мелони сигнал о полной солидарности Рима с Украиной и украинским народом.

Отметим, что Адольфо Урсо стал первым министром нового правительства Италии, совершившим визит в Украину. Ранее Урсо уже приезжал в Украину, но в роли руководителя парламентского комитета по безопасности Республики Италия (COPASIR).

Напомним, в Николаеве нацелены восстановить городской травматологический пункт, пострадавший в результате вражеских обстрелов.