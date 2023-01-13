Почти половина членов Еврокомиссии встретятся с членами украинского правительства в Киеве 2 февраля за день до саммита Украина-ЕС.

Об этом сообщила в четверг агентству AFP спикер Европейской комиссии Дана Спинант, пишет «Европейская правда».

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентами Европейского Совета и Европейской комиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляен 3 февраля, чтобы обсудить финансовую и военную поддержку Украины в борьбе с российским вторжением.

Представительница Европейской комиссии Дана Спинант сообщила агентству, что «около 15 комиссаров» из 27 могут посетить Киев для участия во встрече, подтвердив публикацию издания Politico.

По ее словам, во встрече примут участие комиссары, занимающиеся вопросами, связанными с Украиной, такими как «финансовые вопросы, вопросы членства в ЕС или энергетика».

По словам спикера, список комиссаров еще не окончательно сформирован.

Она добавила, что этот визит демонстрирует «масштаб нашей работы с Украиной» и подтверждает поддержку страны со стороны ЕС.

Напомним, министр по предприятиям и национальному производству Италии Адольфо Урсо во время визита в Киев в четверг анонсировал подготовку конференции по вопросам восстановления Украины, запланированную на март 2023 года.