Украинские пограничники уничтожили несколько штурмовых групп ППК «Вагнера» возле Бахмута. Оккупанты пытались атаковать опорные пункты пограничных подразделений возле города.

Один из рубежей наемники атаковали несколько раз, однако пограничники огнем из стрелкового и группового оружия остановили захватчиков, сообщили в ГНСУ.

Наемники «Вагнера» пытались атаковать опорные пункты украинских пограничников у Бахмута. Защитники отразили все атаки.

— Все атаки врага были отражены. Противник потерял 9 человек, около 16 – ранены, – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 января, украинские защитники поразили 28 районов сосредоточения российских войск и отразили атаки россиян вблизи 17 населенных пунктов.