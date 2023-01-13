Киевский международный институт социологии провел опрос о доверии к социальным институтам. По выводам социологов, наибольший уровень доверия имеют вооруженные силы Украины – он вырос с 72% в декабре 2021-го до 96%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные 13 января.

На втором месте – президент Украины. Если в декабре 2021 года у него был отрицательный уровень доверия (-23%), то в декабре 2022-го ему доверяли 84% респондентов.

Уровень доверия к волонтерам вырос с 68% и 84%.

— Прослеживается значительное улучшение доверия и двум другим силовым структурам в списке: доверие к СБУ выросло с 29% до 63% (баланс вырос с -7% до +54%), а в Национальную полицию – с 30% до 58% (баланс вырос с –14% до +45%), – говорится в пресс-релизе.

В целом, украинцы стали больше доверять органам власти. Впрочем, уровень доверия к, в частности, Верховной Раде, вырос лишь до 2% по сравнению с отрицательным балансом доверия в 2021 -56%.

КМИС добавил к опросу прокуроров и суды, которых не было в опросе в декабре 2021 года. Эти институты имеют самый низкий уровень доверия: баланс доверия/недоверия к прокурорам составляет -11%, судьям - -9%.

— Доверие к украинским СМИ за последний год выросло с 32% до 57% (баланс вырос с -7% до +43%). Доверие к российским СМИ и раньше отсутствовало, а сейчас это отсутствие стало еще более отчетливым: с 3% до 1% стало еще меньше доверяющих, а баланс снизился с -76% до -92%, – констатируют социологи.

Также несколько снизился уровень доверия церкви: если в декабре 2021-го им доверяли 55%, то через год – 44% участников опроса.

Опрос длился с 4 по 7 декабря 2022 года, в нем приняли участие 995 респондентов старше 18 лет, проживающих в свободных регионах Украины.

Напомним, 74% украинских граждан на декабрь считали свои домохозяйства готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой.