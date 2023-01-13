В Белом доме убеждены, что возможный захват украинских городов Соледара и Бахмута в Донецкой области не изменит ход войны для российской армии и «точно не остановит украинцев».

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби в комментарии журналистам, сообщает The Guardian.

— Даже если Бахмут и Соледар перейдут к россиянам, это не повлияет на саму войну. И это точно не остановит украинцев и не замедлит их, – сказал Джон Кирби.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что украинские войска начали организованное отступление из Соледара.

Эту информацию позже опровергло украинское военное командование.