Украинские войска начали организованное отступление из Соледара (Донецкая область).

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Команда журналистов, находящаяся примерно в 5 километрах от Соледара, стала свидетелем «организованного перемещения войск», что свидетельствует о выходе бойцов ВСУ из города. Журналисты телеканала особо подчеркнули, что среди украинских военных не наблюдалось паники.

Ситуация в Соледаре Донецкой области остается крайне сложной, там идут почти непрерывные бои. Сам Соледар – это небольшой (около 10 тыс. населения согласно данным на февраль 2022 года) город в 10 км к северо-востоку от Бахмута. Там находится госпредприятие «Артемсоль», крупнейшая в Восточной и Центральной Европе компания по производству поваренной соли. Завод прекратил работу еще весной, что повлекло за собой дефицит соли в Украине.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои за содержание Соледара на Бахмутском направлении, россияне не обращают внимания на потери в личном составе.