Предоставление Украине системы ПВО Patriot и обещания по поставкам БМП западного образца свидетельствуют о том, что союзники уже начали готовить нашу сторону к отражению вероятного нового наступления россиян весной и контрнаступления ВСУ.

Об этом пишет New York Times.

— Украина намерена продолжить свое собственное военное наступление либо зимой, либо после «грязной» поры весной. Россия также телеграфирует о весеннем наступлении… и Украина не хочет, чтобы они перевели дыхание между нынешней порой и началом нового усиленного раунда боевых действий, пишет издание.

В материале не исключают, что в скором времени украинская сторона получит и желаемые танки западного образца. Особенно реальным это выглядит после того, как ВСУ «достигли неожиданных успехов и выстояли против изнурительных штурмов россиян». Речь идет о длительных боях за Бахмут и прилегающих к городу территориях, в том числе и Соледар. Там россияне в течение последних месяцев штурмуют позиции защитников, понеся колоссальные потери.

Более того, на Западе, пишет NYT, понимают, что до весны осталось не так уж много времени. А Москва уже приступила к мобилизации сотен тысяч новых призывников, констатирует эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд.

По ее мнению, этот факт подтолкнул союзников к началу разговоров о поставках нам танков. Они нужны для того, чтобы «дать возможность украинским силам добиться значительного прогресса уже сейчас».

— С начала войны почти год назад Запад сопротивлялся оказанию Украине мощнейшего вооружения, опасаясь, что это приведет к прямому конфликту НАТО с Россией. Но, видя решимость Украины сопротивляться, малую перспективу мирных переговоров в ближайшем будущем и патовую ситуацию на поле боя, союзники по НАТО уступают, – подытожили в NYT.

Напомним, в Минобороны США заявили, что ВСУ смогут получить американские боевые машины пехоты Bradley в ближайшие несколько недель.