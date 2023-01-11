В Минобороны США заявили, что ВСУ смогут получить американские боевые машины пехоты Bradley в ближайшие несколько недель.

Об этом во время брифинга 10 января сказал спикер Пентагона Патрик Райдер, сообщается на сайте Пентагона.

— Насчет Bradley, о которых говорил замминистра Купер на прошлой неделе, мы рассчитываем на несколько недель. Мы будем продолжать работать так быстро, как только мы сможем, и я уверен, что вы понимаете, что мы не собираемся объявлять заранее, когда именно эти системы прибудут. И, безусловно, украинцы, я уверен, сообщат об их появлении, как только они окажутся на месте, – сказал Патрик Райдер.

По словам Патрика Райдера, обучение украинских военных на бронированных машинах пехоты Bradley будет проходить на полигоне Графенвер в Германии.

— Bradley должны быть доступны или будут доступны, если не сейчас, то очень скоро — на полигоне Графенвер (Германия), и это будет частью общевойсковых учений, которые они проводят в Германии, — сказал он.

Представитель Минобороны США отметил, что для безопасности не может называть конкретные даты поставки Украине Patriot: «Как только завершится обучение, они будут доставлены для того, чтобы их можно было использовать. Я не буду называть конкретные даты, недели, кроме нескольких месяцев, опять же, исходя из графика тренировок».

Он напомнил, что в США начнут учиться работать с ПВО Patriot до 100 украинских воздушников. Учения планируют завершить в сжатые сроки — «несколько месяцев», хотя раньше они должны длиться хотя бы 1 год.

Райдер заверил, что США поддерживают «активный и постоянный» диалог с Украиной и международным сообществом, чтобы выяснить, в какой помощи нуждается Украина в области безопасности, исходя из условий на поле боя.

— Мы продолжим изучать их потребности, исходя из их запросов, и будем стараться предоставить им те возможности, которые им нужны для того, чтобы не только защитить свою страну, но и способны вернуть свои территории, — сказал Патрик Райдер.

На вопрос о предоставлении Украине самолетов, он ответил, что у украинцев есть Военно-воздушные силы, которые очень эффективно работают во многих местах по всей стране.

— Когда речь идет о видах сил и средств, которые мы им предоставляем, мы будем продолжать разговаривать с ними, с нашими международными союзниками и нашими партнерами, и мы примем во внимание различные соображения, в частности, факторы подготовки, технического обслуживания, устойчивости, а также наличие таких типов систем. Так что ничего нового на этом фронте не сообщаем, но мы обязательно будем держать вас в курсе событий, — заявил Патрик Райдер.

На следующей неделе Министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли посетят Германию, где на авиабазе «Рамштайн» состоится новое заседание контактной группы по обороне Украины.

Соберутся лидеры оборонных ведомств из около 50 стран, входящих в эту группу.

Ранее сообщалось, что у Белого дома на 2023 год есть надежный план помощи Украине в военной, гуманитарной, экономической и энергетической сферах.