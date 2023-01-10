Белый дом на 2023 год имеет надежный план помощи Украине в военной, гуманитарной, экономической и энергетической сферах.

Об этом заверил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя вопрос о якобы разногласиях между демократами и республиканцами по поддержке Украины.

По его словам, большинство американцев поддерживают Украину — на эту поддержку опираются и демократы, и республиканцы, поэтому разговоры о глубоких разногласиях по этому вопросу неуместны.

Джейк Салливан говорит, что у США есть надежный и подтвержденный план помощи Украине. Он напомнил, что Белый дом просил выделить на помощь Украине в 2023 году $37 млрд, но Конгресс США увеличил эту сумму до $45 млрд.

— Мы начинаем их выделять, и я не вижу никаких признаков того, чтобы эти деньги сбавляли или забирали. Итак, наша способность предоставлять ресурсы, чтобы поддержать Украину, подтверждена и непреклонна в течение всего 2023 года, — сказал Джейк Салливан.

Напомним, компания L3Harris Technologies получила от Пентагона контракт на поставку 14 ракетных систем VAMPIRE для Украины, которые помогут ВСУ распознавать и уничтожать дроны противника.