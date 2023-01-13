НАТО готовит развертывание самолетов на дальней радиолокационной слежке AWACS в Румынии. Планируется, что они прибудут 17 января и будут поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в регионе и следить за российской военной активностью.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического союза.

— Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории Альянса. AWACS может обнаружить самолеты в сотнях километров, что делает их ключевым средством для сдерживания и обороны НАТО. Я благодарю Румынию за размещение самолетов, — заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.

В ответ на российскую агрессию в Украине НАТО увеличило свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами слежения и танкерами. С февраля 2022 г. системы AWACS осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских военных самолетов вблизи границ Альянса.

В ближайшие дни AWACS начнет разведывательные полеты исключительно над территорией Североатлантического союза. Планируется, что миссия продлится несколько недель, а также на базу ВВС Румынии в Отопене вблизи Бухареста прибудут около 180 военнослужащих для поддержки самолетов.

Отмечается, что самолеты принадлежат флоту из 14 самолетов наблюдения НАТО, которые обычно базируются в Гайленкирхене, Германия.

Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Запад должен предоставить Украине боевые самолеты.