Кроме Польши и Финляндии, еще три страны непублично заявили о своем желании передать Украине западные танки Leopard 2, если на это будет предоставлено согласие Германии как страны-производителя.

Как сообщает Европейская правда, об этом в интервью журналисту Вадиму Карпьяку заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина находится «объективно в полушаге от решения темы танков».

— Французы нанесли первый, скажем так, удар по этой стене из легкого колесного танка... Французы – молодцы, они сделали первый шаг. Потом – поляки… Но обещание Leopard – это второй шаг. Он побуждал другие страны, которые до этого сидели тихо и шептали нам, что готовы передать Leopard, выходить и говорить: мы в принципе тоже готовы это сделать, – сказал министр.

В качестве примера глава МИД привел Финляндию, где уже заявили о готовности предоставить Украине партию танков, хотя и небольшую, учитывая угрозу со стороны России.

- А я знаю еще по крайней мере три страны, которые готовы это сделать, но еще об этом не говорят, потому что хотят об этом сказать вслух, только стопроцентно уверены, что немцы выйдут и скажут: мы за, - добавил Кулеба.

Позже он уточнил, что вместе с Польшей и Финляндией «у нас уже пять стран, которые готовы передавать ( танки ), но ждут решения вопросов с Германией».