Парламент Казахстана отменил закон, который оказывал ближайшим родственникам Нурсултана Назарбаева иммунитет судебного преследования. Сам бывший президент сохранил неприкосновенность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Назарбаев управлял богатой нефтью среднеазиатской страной с 1989 по 2019 год и за три десятилетия своего пребывания у руля создал культ личности. Сначала он сохранил широкие полномочия, когда ушел в отставку и назначил преемником своего близкого союзника Касим-Жомарта Токаева.
Но два политика разошлись в начале прошлого года на фоне бурных протестов в бывшей советской республике, которые, по словам Токаева, были частью попытки государственного переворота; 238 человек погибли в результате протестов граждан, которые захватили и подожгли правительственные здания в нескольких городах, столкнулись с силовиками.
Затем Токаев вступил в должность Назарбаева как председателя влиятельного совета безопасности и, после прекращения насилия, руководил освобождением ряда родственников и аффилированных лиц Назарбаева с руководящих должностей в государственном секторе.
Некоторые из них, такие как племянник Назарбаева Кайрат Сатибалда, были задержаны и обвинены в хищении средств у государства или государственных компаний.
Однако ближайшие родственники экс-президента до сих пор пользовались правовой неприкосновенностью благодаря закону, который также придавал ему титул «елбасы» или «отца нации», и предоставлял ему содержание и охрану за счет государства.
Ссылаясь на «политическую трансформацию», начатую Токаевым и поддержанную прошлогодней конституционной реформой, законодатели 13 января проголосовали в отличие от закона, шаг, который позволит государству, например, заморозить активы членов семьи Назарбаева, если они подозреваются в преступлениях.
При этом сам Назарбаев сбережет иммунитет от судебного преследования, предусмотренного конституцией.
Три дочери экс-президента владеют широким кругом предприятий, и одна из них, Динара Кулибаева, вместе со своим мужем Тимуром Кулибаевым неизменно входит в число самых богатых людей Казахстана по версии журнала Forbes.
Напомним, в начале прошлого года депутаты верхней палаты парламента Казахстана поддержали законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совета безопасности.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Парламент Казахстана отменил закон, который оказывал ближайшим родственникам Нурсултана Назарбаева иммунитет судебного преследования. Сам бывший президент сохранил неприкосновенность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Назарбаев управлял богатой нефтью среднеазиатской страной с 1989 по 2019 год и за три десятилетия своего пребывания у руля создал культ личности. Сначала он сохранил широкие полномочия, когда ушел в отставку и назначил преемником своего близкого союзника Касим-Жомарта Токаева.
Но два политика разошлись в начале прошлого года на фоне бурных протестов в бывшей советской республике, которые, по словам Токаева, были частью попытки государственного переворота; 238 человек погибли в результате протестов граждан, которые захватили и подожгли правительственные здания в нескольких городах, столкнулись с силовиками.
Затем Токаев вступил в должность Назарбаева как председателя влиятельного совета безопасности и, после прекращения насилия, руководил освобождением ряда родственников и аффилированных лиц Назарбаева с руководящих должностей в государственном секторе.
Некоторые из них, такие как племянник Назарбаева Кайрат Сатибалда, были задержаны и обвинены в хищении средств у государства или государственных компаний.
Однако ближайшие родственники экс-президента до сих пор пользовались правовой неприкосновенностью благодаря закону, который также придавал ему титул «елбасы» или «отца нации», и предоставлял ему содержание и охрану за счет государства.
Ссылаясь на «политическую трансформацию», начатую Токаевым и поддержанную прошлогодней конституционной реформой, законодатели 13 января проголосовали в отличие от закона, шаг, который позволит государству, например, заморозить активы членов семьи Назарбаева, если они подозреваются в преступлениях.
При этом сам Назарбаев сбережет иммунитет от судебного преследования, предусмотренного конституцией.
Три дочери экс-президента владеют широким кругом предприятий, и одна из них, Динара Кулибаева, вместе со своим мужем Тимуром Кулибаевым неизменно входит в число самых богатых людей Казахстана по версии журнала Forbes.
Напомним, в начале прошлого года депутаты верхней палаты парламента Казахстана поддержали законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совета безопасности.