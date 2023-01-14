Юридический комитет Палаты представителей Республиканской партии начал расследование по обращению президента Байдена с секретными документами.
О начале расследования глава комитета республиканец Джим Джордан и его коллега Майк Джонсон написали в письме генеральному прокурору Меррику Гарленду, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Axios.
Хотя генпрокурор Гарленд в четверг объявил о назначении Роберта Гура специальным прокурором для расследования, республиканцы Палаты представителей пообещали использовать свои следственные полномочия, чтобы нацелиться на Байдена и его администрацию.
Как говорится в письме, комитет стремится провести надзор за действиями министерства юстиции, связанными с этим делом.
В письме говорится, что «непонятно, когда министерство впервые узнало о существовании этих документов, и активно ли оно скрывало эту информацию от общественности перед промежуточными выборами. Республиканцы утверждают, что министерство допустило умышленную задержку, хотя доказательств этому пока нет.
Комитет запросил ряд документов и коммуникаций, в том числе между министерством юстиции, ФБР и офисом Байдена, с конечным сроком предоставления до 27 января.
Ранее в пятницу глава наблюдательного комитета Палаты представителей Джеймс Комер написал Белому дому с вопросом, имел ли сын президента США Хантер Байден доступ к секретным документам, найденным в частной резиденции президента.
Кроме проверки того, как Байден обращался с секретными документами, республиканцы готовятся проверить прошлые деловые дела Хантера Байдена в Украине.
В письме Комера Белому договорится, что дом, где были найдены документы, был указан как адрес Хантера Байдена в его водительских правах еще в 2018 году.
Дома у президента США Джо Байдена в ноябре 2022 года были обнаружены секретные документы, которые тот не передал на хранение. Но публично об этом стало известно позже.
Ранее президент США Джо Байден прокомментировал информацию об обнаруженных в личном офисе секретных документах. Он удивлен такой находкой.
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Юридический комитет Палаты представителей Республиканской партии начал расследование по обращению президента Байдена с секретными документами.
О начале расследования глава комитета республиканец Джим Джордан и его коллега Майк Джонсон написали в письме генеральному прокурору Меррику Гарленду, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Axios.
Хотя генпрокурор Гарленд в четверг объявил о назначении Роберта Гура специальным прокурором для расследования, республиканцы Палаты представителей пообещали использовать свои следственные полномочия, чтобы нацелиться на Байдена и его администрацию.
Как говорится в письме, комитет стремится провести надзор за действиями министерства юстиции, связанными с этим делом.
В письме говорится, что «непонятно, когда министерство впервые узнало о существовании этих документов, и активно ли оно скрывало эту информацию от общественности перед промежуточными выборами. Республиканцы утверждают, что министерство допустило умышленную задержку, хотя доказательств этому пока нет.
Комитет запросил ряд документов и коммуникаций, в том числе между министерством юстиции, ФБР и офисом Байдена, с конечным сроком предоставления до 27 января.
Ранее в пятницу глава наблюдательного комитета Палаты представителей Джеймс Комер написал Белому дому с вопросом, имел ли сын президента США Хантер Байден доступ к секретным документам, найденным в частной резиденции президента.
Кроме проверки того, как Байден обращался с секретными документами, республиканцы готовятся проверить прошлые деловые дела Хантера Байдена в Украине.
В письме Комера Белому договорится, что дом, где были найдены документы, был указан как адрес Хантера Байдена в его водительских правах еще в 2018 году.
Дома у президента США Джо Байдена в ноябре 2022 года были обнаружены секретные документы, которые тот не передал на хранение. Но публично об этом стало известно позже.
Ранее президент США Джо Байден прокомментировал информацию об обнаруженных в личном офисе секретных документах. Он удивлен такой находкой.