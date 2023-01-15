Правительство Венгрии в субботу объявило о результатах «национальных консультаций» по поводу санкционной политики Европейского Союза, заявив, что 97% опрошенных не поддерживают антироссийские санкции из-за войны в Украине.

Об этом сообщила представитель правительства Александра Сенткирали, пишет «Европейская правда».

На видео она отметила, что санкции, введенные против России из-за нападения на Украину, не остановили войну, а повлекли за собой и продолжают вызывать чрезвычайные экономические трудности для Европы.

Орбан: Запад начал новую холодную войну, поэтому Венгрия должна поддерживать отношения с врагами.

«Результаты консультаций: 97% венгров отвергают санкции, которые могут нанести серьезный ущерб. Послание ясно: санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена», — сказала она, добавив, что «нужны не ложные санкции, а скорейшие мирные переговоры».

Как утверждают в венгерском правительстве, граждане выдвинули против нефтяных и газовых санкций, ограничений атомной энергетики, санкций, которые влекут за собой рост цен на продукты питания, туристических ограничений и любых новых санкций.

«Результаты консультаций являются ориентиром для венгерских общественных деятелей, и мы позаботимся о том, чтобы это услышали в Брюсселе», — сказала Александра Сенткирали.

Спикер добавила, что почти 1,4 млн человек высказали свое мнение во время консультаций.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, как известно, давно сетует на санкции ЕС против России, заявляя, что они больше вредят самой Европе.

Несмотря на то, что Орбан лично поддерживал все 9 санкционных пакетов РФ против России при утверждении решений в ЕС, он решил провести в Венгрии так называемые «национальные консультации» по поводу ущерба санкций.

Напомним, Европарламент больше не считает Венгрию полноценной демократией и признает ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и премьер-министра страны Виктора Орбана.