Россия опрокинула в Беларусь еще два эшелона с личным составом и военной техникой.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн».

Группа подтвердила информацию о прибытии в Беларусь еще нескольких новых эшелонов ВС РФ с личным составом и военной техникой.

Сообщается, что 2 эшелона ВС РФ были отправлены из ст. Кантемировка (Воронежская область, РФ) 8 и 9 января.

Первый насчитывал 43 вагона, из которых 1 пассажирский (около 50 человек) и 42 вагона-платформы. Он прибыл на железнодорожную станцию Слоним (Гродненская область, Беларусь) 11 января в 00:15.

По данным группы, среди техники в эшелоне прибыли мин. 2 бензовоза Урал, 2 БТРа, 6 грузовиков (Урал и КамАЗ, некоторые — КУНГи), и 1 прицеп (генератор), 1 автокран КамАЗ, 2 бензовоза МАЗ и 1 УАЗ Патриот. На некоторых машинах был знак «Z».

На следующий день, 12 января в 08:00, на станцию Слоним из Кантемировки прибыл еще один эшелон ВС РФ, насчитывавший уже 52 вагона: 3 пассажирских (150 человек) и 49 вагонов-платформ.

Всего в Беларусь из России на этот раз прибыли по меньшей мере 91 единица техники и около 200 человек личного состава.

Напомним, войска России и Беларуси планируют в понедельник, 16 января, начать совместные лётно-тактические учения на белорусской территории.