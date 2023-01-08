Войска России и Беларуси планируют в понедельник, 16 января, начать совместные лётно-тактические учения на белорусской территории.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

— С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое обучение с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с) (региональной группировки войск (сил), — прим.), — говорится в сообщении.

Там добавили, что для тренировок собираются использовать все аэродромы и полигоны Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны ВС РБ.

По данным белорусского Минобороны, в воскресенье, 8 января, на территорию республики прибыла авиационная составляющая российских военно-космических сил.

Ранее Институт изучения войны (ISW) предположил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.