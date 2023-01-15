В правительстве Великобритании подтвердили планы передать Украине эскадрилью из 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм AS90.

Об этом говорится в сообщении правительства Британии, пишет "Европейская правда».

Как отмечается, чиновники по вопросам обороны и безопасности Великобритании считают, что открылось окно, в котором Россия отступает из-за проблем со снабжением и падением морального духа. Поэтому премьер Британии призывает союзников развернуть запланированную на 2023 год поддержку как можно быстрее, чтобы добиться максимального эффекта.

— Отправка танков Challenger 2 в Украину является началом смены тактики поддержки со стороны Великобритании. Эскадрилья из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели. Ожидается, что за ними прибудет около 30 AS90 - крупных самоходных пушек, которыми будут управлять пять наводчиков, говорится в сообщении.

Министр обороны изложит дальнейшие детали этой помощи в Палате общин в понедельник.

В ближайшие дни Великобритания также приступит к обучению военнослужащих Вооруженных Сил Украины пользоваться этими танками и пушками, которые являются частью более широких усилий, в рамках которых тысячи украинских военнослужащих прошли подготовку в Британии в течение последних шести месяцев.

— Премьер-министр ясно осознает, что долгая и статическая война служит только целям России. Именно поэтому он и его министры будут говорить с нашими союзниками по всему миру в ближайшие дни и недели, чтобы усилить давление на Путина и обеспечить лучшее будущее для Украины, заявил спикер Даунинг-стрит.

Напомним, кроме Польши и Финляндии еще три страны непублично вызвались передать Украине западные танки Leopard 2, если на это будет предоставлено согласие Германии как страны-производителя.