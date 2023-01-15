Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине и предупредила, что ни Москва, ни Киев не имеют военных средств, чтобы выиграть войну.

Об этом пишет ссылаясь на Anadolu.

Советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калин признал, что маловероятно, что воюющие стороны готовы заключить «всеобъемлющее мирное соглашение» в ближайшие месяцы.

— Турция готова настаивать на локальном прекращении огня и небольшой локальной деэскалации. Ни одна из сторон не может выиграть войну в военном отношении, на земле, - сказал Ибрагим Калин журналистам.

Он сказал, что Россию, прежде всего, интересуют «гарантии безопасности» со стороны НАТО и уважение на мировой арене.

— Россия хочет, чтобы ее уважали как великого игрока и избегает НАТО у себя на заднем дворе, заметил Ибрагим Калин. – Украина не собирается вступать в НАТО, но им нужно получить достаточные гарантии безопасности от России, – добавил советник.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия при посредничестве Турции рассматривают возможность открытия гуманитарного коридора, который будет способствовать возвращению в Украину тысяч гражданских и военных.