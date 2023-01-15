Украина и Россия при посредничестве Турции рассматривают возможность открытия гуманитарного коридора, который будет способствовать возвращению в Украину тысяч гражданских и военных.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Укринформу ».

По его словам, идея гуманитарного коридора возникла во время консультаций Лубинца с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой. К переговорам также присоединился омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

— У турецкой стороны есть определенные возможности влиять на позицию России по отдельным вопросам, чтобы она выполняла договоренности, активизировала процессы. Когда возникла идея по коридору, конечно, мы на нее согласились, – сказал Дмитрий Лубинец.

Позже омбудсмены встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым была обсуждена возможность создания коридора. Эта идея также была задекларирована публично.

В частности, на встрече с Эрдоганом обсуждалось успешное посредничество Анкары по вопросу «зернового коридора». По словам Лубинца, подобная история складывается и с гуманитарным коридором.

— Здесь подобная история: Украина и Россия как стороны и Турция, которая готова к посредничеству для решения множества вопросов гуманитарного характера. При этом мы их не разделяем по приоритетам – это вопрос и военнопленных, и гражданских, речь идет о возвращении детей, восстановлении документов и прочее. Так возникла инициатива гуманитарного коридора, – сказал он.

Дмитрий Лубинец отметил, что гуманитарный коридор должен касаться всех граждан, а не только военных.

— Мы пытаемся сейчас доказать российской стороне, что по раненым нужно соблюдать Женевскую конвенцию, которую ратифицировали и Украина, и Россия, и чтобы Турция включилась в этот процесс. Причем российская сторона соглашается, что мы должны действовать исключительно на основании Женевской конвенции, – сказал он.

Омбудсмен пояснил, что в статье 110 указано, что тяжелораненые отдаются другой стороне без всяких условий и проводится не обмен ранеными, а репатриация. К тому же госпитализация может происходить в нейтральную страну, которую согласовала держащая в плену страна и государство, к которому военные принадлежат. При этом Турция уже подтвердила, что готова забирать наших раненых, лечить и возвращать домой.

На первом этапе работы коридора Украина должна элементарно получить информацию о местонахождении и состоянии удерживаемых Россией украинцев. На втором этапе речь будет идти об их возвращении домой.

Ранее сообщалось, что Россия с нового 2023 года похитила из Украины и депортировала до 2 тысяч детей.