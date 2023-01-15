Украина в скором времени может ожидать дополнительных поставок тяжелого вооружения от западных стран.

Об этом сообщает The Guardian.

— Недавние обещания относительно тяжелой военной техники важны, и я ожидаю, что в ближайшее время будет больше. Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Это заявление прозвучало накануне заседания Контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки оружия Киеву, которое состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

Отмечено также, что Киев уже давно настаивает на получении более тяжелого вооружения, в том числе танков, но западные страны неохотно идут навстречу, ссылаясь на опасения быть втянутыми в войну или спровоцировать Россию.

Ранее в правительстве Великобритании подтвердили планы передать Украине эскадрилью из 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм AS90.