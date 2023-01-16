Изобретательность Вооруженных сил Украины в использовании того оружия, которое дают нам партнеры, стала настоящим откровением для американских военных.

Об этом сообщает CNN.

Украинская изобретательность поразила американских официальных лиц, высоко оценивших способность Киева находить «макгайверские» решения для своих нужд на поле боя, заполняющих важные тактические пробелы, имеющие более сложное западное вооружение, отмечают авторы публикации.

— Их инновации просто невероятно впечатляют, — сказал директор программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Для американских военных война в Украине стала уникальным источником данных по эффективности собственных систем вооружения. Отмечается, что минувшей осенью, когда Украина освободила значительные территории во время контратак, она наносила удары по российским войскам артиллерией и ракетами американского производства. Наведение артиллерии часто производилось с помощью самодельной системы, которую Украина разработала на поле боя.

Программное обеспечение украинского производства превратило планшеты и смартфоны в сложные инструменты наведения, которые широко используются ВСУ. Создано мобильное приложение, которое представляет спутнику и другие разведывательные изображения в алгоритм наведения в режиме реального времени, позволяющего подразделениям на передовой направлять огонь на конкретные цели. Американские официальные лица, знакомые с этим инструментом, говорят, что он оказался очень эффективным в бою.

Ранее сообщалось, что Украина в скором времени может ожидать дополнительных поставок тяжелого вооружения от западных стран.