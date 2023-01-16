Германия призывает выкупить у Катара зенитки Gepard и передать их Украине.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

О такой инициативе рассказал депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер, сообщает издание. При этом он отмечает, что Катар, возможно, сможет продать эту военную технику по окончании Чемпионата мира по футболу.

— Зенитки Gepard сейчас там больше не нужны, они находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы неплохо выкупить их... Мы должны сделать все, что способствует победе Украины, — считает депутат.

Он также отметил, что, несмотря на передачу Украине зенитных танков Gepard, по-прежнему сохраняется проблема обеспечения их штатными боеприпасами, которую блокирует Швейцария из-за приверженности политике нейтралитета.

Как сообщалось, немецкий концерн Rheinmetall не сможет подготовить для снабжения боевые танки Leopard, которые нужны Украине для борьбы в развязанной Россией полномасштабной войне, ранее в 2024 году.