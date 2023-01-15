Немецкий концерн Rheinmetall не сможет подготовить для снабжения боевые танки Leopard, которые нужны Украине для борьбы в развязанной Россией полномасштабной войне, ранее в 2024 году.

Об этом заявил гендиректор компании Армин Паппергер в интервью Bild am Sonntag.

По его словам, подготовка танков к бою займет несколько месяцев и обойдется в сотни миллионов евро, которые компания не может выделить, пока заказ не подтвердят. Для ремонта выведенных из строя главных боевых танков требуется около года.

- Технику не просто перекрашивают, ее приходится перерабатывать для использования в условиях военного времени. Танки полностью разбирают, а затем снова строят. Даже если бы решение об отправке наших танков Leopard в Киев было принято завтра, то поставки затянутся до начала следующего года, — сказал Армин Паппергер.

Гендиректор немецкого концерна объяснил: Leopard «чрезвычайно важен» для наступательных действий и отвоевания территорий. С помощью боевых танков армия может прорвать оборону противника и завершить длительную позиционную войну, отмечает он, а из Leopard бойцы смогут продвигаться на десятки километров.

Ранее стало известно, что Франция совместно с Польшей пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину боевых танков Leopard 2 в рамках усилий по помощи в противостоянии полномасштабной российской агрессии.