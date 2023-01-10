Франция совместно с Польшей пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину боевых танков Leopard 2 в рамках усилий по помощи в противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Об этом говорится в публикации Politico.

Французский чиновник сообщил изданию на условиях анонимности, что Париж давит на Берлин, надеясь получить согласие на отправку Leopard в Украину в преддверии франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве.

— Украинцы действительно хотят получить Leopard, потому что их много на складах по всей Европе, – объяснил он.

Поскольку производитель танков – немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann, их отправка в Украину нуждается в разрешении на реэкспорт от страны-производителя, то есть Германии.

Публично о давлении на Германию в вопросе танков говорила Польша, чьи чиновники упоминали о существовании «коалиции стран», имеющих танки Leopard 2.

Чиновник из Франции добавил, что одним из элементов давления на Берлин было заявление президента Эмманюэля Макрона о поставках французских колесных танков: она имела целью «было нарушить табу (на отправку западных танков в Украину), чтобы немцы начали двигаться».

— Между Макроном и Зеленским есть «заговор», и он (разговор) был отчасти инсценирован, чтобы снять нежелание США и Германии (относительно отправки танков), – добавил он.

Ранее представитель правительства Германии заявил, что сейчас у их страны нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину.