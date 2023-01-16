За прошедшие сутки российская армия 90 раз атаковала Херсонскую область. В частности, 41 раз она стреляла по жилым кварталам Херсона.

Враг целенаправленно ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам, сообщили в Телеграмме Херсонской ОВА.

— За прошедшие сутки из-за российской агрессии 3 человека погибли, 14 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести, — говорится в сообщении.

По данным ОВА, россияне стреляли артиллерией, РСЗО, минометами и танками.

Напомним, что за прошедшие сутки, 15 января, противник нанес 2 ракетных удара и произвел более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.