За прошедшие сутки, 15 января, противник нанес 2 ракетных удара и произвел более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается, сообщает Генштаб ВСУ.

Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополевка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водя инка в Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 1 состав боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы врага.