За прошедшие сутки, 15 января, противник нанес 2 ракетных удара и произвел более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается, сообщает Генштаб ВСУ.
Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополевка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водя инка в Донецкой области.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 1 состав боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы врага.
Как сообщалось, российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.
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За прошедшие сутки, 15 января, противник нанес 2 ракетных удара и произвел более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается, сообщает Генштаб ВСУ.
Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополевка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водя инка в Донецкой области.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 1 состав боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы врага.
Как сообщалось, российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.