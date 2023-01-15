Российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

— Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области РФ около 15.30, попала в многоэтажку в Днепре, — проинформировали украинские защитники.

В воздушных силах отметили, что радиолокационными средствами было обнаружено приблизительное место запуска, высота и скорость полета. И никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 – нет.

— У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России на территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна — не сбитая средствами ПВО, — объяснили военные.

В то же время, указали, что масса боевой части Х-22 — около 950 килограммов. Максимальная дальность полета – до 600 километров. При применении с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров.

— Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (говорится о системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели, — подчеркнули в воздушных силах.

Украинские защитники призывали обращать внимание только на официальные заявления Минобороны, Генштаба или видов и родов войск ВСУ, а также тщательно проверять любые громкие высказывания, тиражируемые в сети.

Как сообщалось, по состоянию на утро 15 января увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре 14 января. Погибли 18 человек, 73 получили ранения - 40 из них в больнице.

Напомним, 14 января во время масштабной атаки по Украине россияне попали в многоквартирный дом в Днепре.