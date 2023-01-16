Из-за простоев украинских кораблей в Босфоре с зерном украинские аграрии теряют 20 тысяч долларов в сутки с каждого судна.

Об этом на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, передает LB.ua.

– Зерновой коридор, как мы знаем, работает далеко не в полную силу. Основной вопрос, который Украина пытается решить, это контроль на Босфоре и работа GSS, поэтому публичных результатов по этому поводу мы еще не видим. Хотим все, но переговоры идут не так просто, – сказал он.

По его словам, Украина продолжает экспортировать пшеницу и кукурузу – две основные культуры. Однако количество кораблей, доставляющих зерно, явно не достаточно.

— Это та вещь, которая очень мешает украинскому фермеру и трейдеру и нашим клиентам, в том числе в Африке. Потому что зерно продолжает дорожать и ситуация становится непрогнозируемой для тех, кто торгует с нашими продавцами. С другой стороны – дорогая логистика, возлагаемая на фермера. Многие простои и это все полагается на украинских аграриев, – отметил Николай Сольский.

Министр подчеркнул, что корабли в Босфоре «иногда стоят несколько недель».

— Несколько недель на вход. И несколько – на выход. Перед новым годом трейдеры называли 20 тысяч долларов простой в сутки. Соответственно, эти средства, которые накопятся при простое на вход и выход, возложат на украинского агрария. Это отражается в десятках долларов на одной тонне продукции, – объяснил Николай Сольский.

Напомним, «зерновым коридором» с начала августа 2022 года по 5 января 2023 года прошло 626 судов.