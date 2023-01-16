Государственное бюро расследований заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных.

Об этом сообщили в ДБР.

— Во время войны, когда вся страна работает ради Победы, некоторые дельцы пытаются нечестно заработать на закупках для Вооруженных Сил Украины. Сотрудники ДБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении.

Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей. Только за полгода войны в 2022 году оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен.

В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников.

Отмечается, что в ходе масштабной спецоперации ДБР провело около 70 обысков.

Правоохранители изъяли более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен в разной валюте, вероятно полученных преступным путем.

Отмечается, что изъятые продукты будут переданы военным. Также, с целью возмещения ущерба изъяты десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а также черновая документация, подтверждающая противоправную деятельность.

В настоящее время один из представителей фирмы уведомлен о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос по поводу сообщения о подозрении другим фигурантам.

Напомним, работники Государственного бюро расследований разоблачили масштабное хищение имущества отечественных предпринимателей, к которому могут быть причастны должностные лица одной из местных военных администраций Сумской области.