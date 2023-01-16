Германия начала отправку в Польшу зенитно-ракетного комплекса Patriot. Сначала передислоцируют военных, за ними – технику.

Об этом пишет Der Spiegel.

Первые военные Бундесвера, которые будут управлять комплексом Patriot, должны отправиться из Передней Померании уже в понедельник. В ближайшие дни начнется передислокация самого комплекса.

В Польше предоставленный Германией комплекс Patriot будет охранять инфраструктуру, связанную с доставкой военной помощи Украине. ЗРК будет прикрывать территорию вокруг грузового склада в Замостье, расположенном в 30 км от польско-украинской границы. Согласно плану, там развернут три батареи Patriot и около 600 солдат.

Напомним, что Германия выделит Украине 20 миллионов евро на оплату услуг спутниковой связи и интернета Starlink. За эти деньги можно будет оплатить работу около 10 тысяч терминалов Starlink.