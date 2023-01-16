Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 16 января, рассказал о последствиях ракетного удара российских оккупантов по многоэтажному жилому дому в Днепре и предупредил о планах страны-террориста РФ.

Глава государства поблагодарил всех, кто участвует в разборе завалов и помогает пострадавшим в Днепре. Из-под завалов спасли 39 человек, в том числе шесть детей. В общей сложности было известно о 47 людях, которые могли находиться в доме во время российского удара, удалось установить информацию о 22 из них. Погибли 40 человек, среди них трое детей.

— Служба безопасности Украины уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и нанес этот удар. Никаких сомнений нет: каждый, кто виноват в этом военном преступлении, будет установлен, привлечен к ответственности, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что удар по Днепру подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда и Украина использует все возможности, чтобы каждый российский военный преступник получил приговор и отбыл наказание.

— Случившееся в Днепре то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении, — все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия — всех участников коалиции. защиты и свободы. И ускорять принятие решений, – добавил президент.

Он поблагодарил Великобританию за решение передать Украине новый пакет оборонной помощи, в который входят танки Challenger 2, и рассказал о своем разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Они, в частности, обсудили защиту от российских ракет и иранских дронов.

16 января Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали возможные действия российских оккупантов в ближайшее время.