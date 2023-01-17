Российский диктатор Владимир Путин «настроен оптимистично» по поводу развязанной им войны против Украины и, вероятно, можно ожидать нового российского наступления.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в британском парламенте 16 января.

Уоллес подчеркнул, что за всю войну Россия успела потерять « значительное количество» генералов и командиров. Однако он считает показательным сделанное на прошлой неделе заявление о том, что командующего войной Сергея Суровикина « Бесцеремонно обошли стороной» и назначили вместо него начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

– Это видимая верхушка айсберга фракционности в российском командовании. Путин, видимо, настроен оптимистично, и поскольку уважение Герасимова к президенту ни у кого не вызывает сомнений, теперь можно ожидать возвращения тенденции к российскому наступлению – независимо от того, сколько человеческих жизней оно унесет за собой, – сказал министр обороны Британии.

Он добавил, что в 2023 году международное сообщество не устало от помощи Украине и не раскололось, как рассчитывал Путин, даже наоборот — Запад ускоряет свои усилия.

Россия, по данным украинской разведки, может готовить разные сценарии повторного наступления, а российский диктатор Владимир Путин не отказался от своей стратегической цели уничтожения украинского народа и государства.