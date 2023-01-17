В первый день совместных лётных учений Беларуси и России в понедельник, 16 января, на белорусской территории не взлетел ни один истребитель, сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн со ссылкой на собственные источники.

«Несмотря на объявленное начало учений, по нашим данным, за весь сегодняшний день с белорусских аэродромов не взлетел ни один истребитель или вертолет, непосредственно вовлеченный в эти учения», — говорится в сообщении.

При этом в группе отметили, что в Беларуси взлетал в 13:15 по киевскому времени военно-транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) с военного аэродрома в Барановичах.

Этот борт, по их данным, прилетел в воскресенье, 15 января, в Беларусь и на следующий день улетел обратно в РФ.