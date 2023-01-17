Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ по результатам тестирования общих способностей отсеяла 28 кандидатов.

Как передает Укринформ, в следующий раунд прошли 22 претендента.

Тестирование на знание законодательства и общих навыков проходило 13-14 января.

В понедельник, 16 января, комиссия утвердила результаты тестирования, допустив к следующему этапу конкурса 22 кандидата с высоким рейтингом.

Следующий этап – практическая задача – будет проходить в один день одновременно для всех кандидатов.

Напомним, осенью заместитель председателя Совета общественного контроля (РГК), николаевский активист Денис Жело сообщил, что в Бюро экономической безопасности Украины начались кадровые зачистки.