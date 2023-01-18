Улицы Москвы усиливают патрулями, каждая группа которых состоит из трех-пяти «добровольцев» для предотвращения протестов из-за объявления новой волны мобилизации.

Как сообщает ГУР, под прицелом этой волны мобилизации оказались столичные военкоматы.

В частности, на предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов по проведению агитационных мероприятий среди работников. По данным разведки, мероприятия сопровождают моральное давление, запугивание людей.

Наибольший интерес военкомов вызывают мужчины 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности, отмечают в ГУР.

Параллельно в Москве ужесточают агитацию среди иностранцев. Мужчинам призывного возраста, обращающимся за гражданством РФ, предлагают подписать контракт с ВС РФ.

Владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать «добровольные» пожертвования в пользу вооруженных сил РФ (где размеры таких поборов составляют несколько миллионов рублей).