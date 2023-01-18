АРМА потратило на оборонные нужды государства еще 370 миллионов гривен – наибольшую сумму арестованных средств с начала полномасштабной войны, направленную Агентством на приобретение военных облигаций.

Об этом сообщает Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Следовательно, благодаря покупке облигаций, в бюджет совокупно перечислено уже более 1,2 миллиарда гривен, а также свыше 300 млн грн вне использования инструмента ценных бумаг.

Следует отметить, что текущий (5-й) пакет облигаций приобретен благодаря средствам от реализации на торгах арестованного аммиака российского происхождения. Соответствующая партия сырья в объеме 10 тыс. тонн была продана в ноябре прошлого года на аукционе, в ходе которого начальная цена выросла на 26%, или на 77 млн грн. Несмотря на обремененность актива арестом и необходимость уплаты покупателем НДС и других расходов, существенный рост начальной цены аммиака явился следствием высокой конкуренции ценовых предложений от участников рынка.

«В настоящее время реализация арестованного имущества позволяет быстро и в достаточно значительных объемах направлять средства непосредственно на оборонные нужды государства. Поэтому АРМА одновременно работает как над реализацией новых лотов, так и в направлении законодательного усовершенствования продаж, поскольку увеличение конкуренции и, как следствие, цены реализации имущества позволит перечислять больше средств для Сил обороны», – отметил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.