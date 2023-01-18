Германия «опосредованно» вовлечена в войну в Украине, заявил назначенный министром обороны страны Борис Писториус.

Об этом пишет УНН, ссылаясь на Anadolu.

Выступая перед журналистами в Ганновере, Борис Писториус сказал, что осознает ответственность, возложенную на его плечи.

— Министерство обороны является серьезной проблемой даже в мирное время, а во времена, когда Федеративная Республика Германия косвенно вовлечена в войну, это еще более актуально, — сказал он.

Борис Писториус сказал, что будет работать над укреплением вооруженных сил Германии и намерен сделать их способными решать новые проблемы безопасности.

Ранее сообщалось, что решение по поставкам танков Украине будет приоритетным для нового министра обороны Германии.