Решение о поставке танков Украине будет приоритетным для нового министра обороны Германии.

Об этом заявил вицеканцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает Reuters .

— Когда будет объявлен министр обороны, это первый вопрос, который должен быть решен конкретно, – сказал он.

Reuters отмечает, что Германия осторожно относится к одобрению поставок Украине танков, заявляя, что она озабочена тем, что такой шаг может быть расценен как эскалация. Многие члены НАТО говорят, что это беспокойство неуместно, поскольку Россия не демонстрирует никаких признаков отказа от своих намерений захватить Украину.

Напомним, 16 января глава Минобороны ФРГ Ламбрехт объявил об отставке. В то же время СМИ сообщили, что новым министром обороны Германии станет Борис Писториус.