Новый закон о медиа вступит в силу 31 марта 2023, однако на полноценное внедрение его норм в медиапространство Украины необходимо около десяти лет.

Об этом сказал юрист, заместитель директора ЦЭДЭМ, член Независимого медийного совета, член рабочей группы по разработке закона Игорь Раскладывай во время встречи с разработчиками документа, передает ZMINA.

В частности, до 30 апреля 2023 г. должно состояться передача Перечня лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, от СНБО до МКИП (п. 29 переходных положений).

До 30 сентября 2023 должны быть согласованы структуры собственности медиа.

С 30 сентября этого же года начало создание органов сорегулирования (образуются лицензиатами и регистрантами, а также их общественными объединениями и объединениями предприятий в форме общественных союзов в порядке, предусмотренном Законом Украины «Об общественных объединениях», с учетом особенностей, предусмотренных настоящим законом Подробнее – см. раздел VII Закона «О медиа »).

До 1 января 2024 года должна быть утверждена Стратегия Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию на 2024 – 2026 годы.

31 марта того же года вступают в силу полные санкции в отношении онлайн-медиа (п. 14 переходных положений).

1 января 2024 вступят в силу нормы закона об объемах программ на государственном языке.

31 марта 2024 года – окончание срока регистрации нелинейных медиа (прежде всего это VoD-сервисы, которые сейчас вообще не регулируются), действующие на момент вступления в силу норм Закона «О медиа».

Также 31 марта 2024 – конечный срок регистрации печатных медиа, информационные агентства должны определиться со своим статусом: их регистрационные документы утратят силу.

Утверждение критериев онлайн-медиа должно состояться через год после вступления в силу закона.

До 30 сентября 2024 года будет продолжаться регистрация иностранных линейных медиа, происходящих из стран вне ЕС.

31 марта 2025 года – конечный срок подачи заявлений о внесении фильмов в Государственный реестр фильмов.

1 января 2026-го вступят в силу нормы об объемах программ независимых студий производителей.

Нормы об объемах европейского продукта, требуемые Европейской директивой об аудиовизуальных сервисах, вступят в силу 1 января 2031 года. Это прямое следствие войны, сказал Раскладывай.

Что касается электронного кабинета – одного из ключевых изменений, введенных законом в сфере взаимодействия между регулятором и участниками медиарынка, он должен появиться в 2024 году, сказал Игорь Раскладай, но дать запуск не назвал, ведь это напрямую связано с финансированием регулятора.

— Мы понимаем, что нужно заложить средства, провести тендеры, разработать качественное ТС; этот кабинет должен быть достаточно защищен. Так что это займет некоторое время, – объяснил он.

Эксперт отметил важную роль общественных организаций в имплементации положений, которые должны контролировать ход внедрения, разъяснять, проводить тренинги и т.д.

По мнению Раскладая, в дальнейшем появится определенный пакет поправок к Закону «О медиа»: «Очевидно, мы увидим на практике элементы, нуждающиеся в усовершенствовании, это нормально, особенно с такими большими актами, как этот».

Он призвал экспертов и активистов посылать разработчикам документа уведомления и предложения об исправлении или уточнении его определенных положений, если таковые будут.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О медиа», принятие которого Еврокомиссия определила одним из критериев для оценки движения Украины в ЕС, 29 декабря 2022 года.

Этот документ был внесен в парламент еще в 2020 году. Два года спустя, в августе 2022-го, его приняли в первом чтении и поддержали во втором чтении 13 декабря.

Законопроект должен обеспечить конкурентный медиарынок с правилами для всех, независимым регулятором и соответствовать аудиовизуальной директиве ЕС.

Примечательно, что документ, в частности, будет регулировать онлайн-медиа, которые по действующему законодательству не имели особого статуса. Так, в законопроекте появилось определение, что онлайн-медиа будут считаться СМИ, регулярно распространяющими информацию с помощью интернета на собственном вебсайте. Но это не касается медиа, которые причислены к аудиовизуальным.

Обсуждение документа вызвало ожесточенные споры в медийной и экспертной среде. Например, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявлял, что законопроект должен быть «существенно доработан, чтобы не допустить сужения сферы использования государственного языка».

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) поддержала принятие нового Закона «О медиа», поскольку в целом это создает благоприятные условия для медиа, несмотря на войну с Россией.

В то же время, Международная федерация журналистов (IFJ) присоединилась к своим украинским филиалам – Национальному союзу журналистов Украины и Независимого медиапрофсоюза Украины, призвав правительство пересмотреть документ и начать широкий инклюзивный диалог с профсоюзами журналистов и медиасектором. По их мнению, в своем нынешнем виде документ представляет угрозу свободе печати.