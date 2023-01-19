Германия полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру и больше не зависит от российских энергоносителей.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Германия нашла новые источники импорта энергоносителей, например, газ импортируется из Норвегии и США.

– Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков, – сказал он.

Так что, если раньше Германия импортировала из России около 50% газа и более 30% всей нефти, то сейчас эти показатели нулевые.

Ранее новый министр обороны Германии заявил, что его страна «опосредованно» вовлечена в войну в Украине.