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Германия полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру и больше не зависит от российских энергоносителей.
Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина.
По его словам, Германия нашла новые источники импорта энергоносителей, например, газ импортируется из Норвегии и США.
– Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков, – сказал он.
Так что, если раньше Германия импортировала из России около 50% газа и более 30% всей нефти, то сейчас эти показатели нулевые.
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Германия полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру и больше не зависит от российских энергоносителей.
Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина.
По его словам, Германия нашла новые источники импорта энергоносителей, например, газ импортируется из Норвегии и США.
– Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков, – сказал он.
Так что, если раньше Германия импортировала из России около 50% газа и более 30% всей нефти, то сейчас эти показатели нулевые.
Ранее новый министр обороны Германии заявил, что его страна «опосредованно» вовлечена в войну в Украине.