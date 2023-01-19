Благодаря сокращению потребления и использованию новых цепей поставки запасы газа во Франции находятся на рекордном уровне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Политика диверсификации поставок газа в страну, а также экономия потребителей и бизнеса принесли свои плоды. В результате запасы газа во Франции достигли исторически высокого уровня. По состоянию на 15 января страна имела 106 ТВт-ч газа, то есть уровень запасов составил 80% по сравнению со средним показателем 55% за последние 6 лет на эту же дату.

В частности, были мобилизованы СПГ-терминалы, импорт СПГ увеличился на 41% в период с 1 ноября 2022 по 15 января 2023 года. Эти поставки составляли около 75% французского потребления. Кроме того, потребление упало на 12,8% «в климатически скорректированных данных».

Потребители сократили потребление на 13%. Для компаний это падение составляет 24%, причем некоторые из них вынуждены были прервать свою деятельность, поскольку не смогли справиться со стремительным ростом цен. Эти сокращения позволили компенсировать увеличение потребления газа, предназначенного для производства электроэнергии, подскочившего на 23%. Перезапуск атомных электростанций должен позволить снизить использование газовых электростанций.

«Учитывая высокие уровни запасов в Европе и на мировых рынках, недавно началось падение объемов поставок СПГ», - говорят во французском операторе ГТС GRTgaz. Хотя холод может вернуться в страну на этой неделе, он не будет оказывать значительного влияния на запасы газа в стране. Тьерри Фаунд, исполнительный директор GRTgaz, даже считает, что «на следующей зиме ситуация будет менее сложной». В сентябре будет введен в эксплуатацию новый плавучий СПГ-терминал у Гавра. Только на него придется половина годового импорта российского газа во Францию, который осуществлялся до начала войны в Украину. Этот импорт полностью прекратился с августа.

Кроме того, игроки газового сектора настаивают на увеличении доли биометана в национальном потреблении. В настоящее время он составляет всего 2% потребления, но должен достичь 10% в 2030 году, или даже задолго до этого срока.

Напомним, в Германии заявили о полной независимости от российских энергоносителей.