Патриарх Кирилл заявил, что поражение России в нынешних условиях может привести к «страшным последствиям для человечества».

Такое заявление глава РПЦ сделал после литургии по случаю праздника Крещения, сообщают российские СМИ.

— Сегодня возникают очень большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому, потому что у каких-то сумасшедших людей появилось мнение о том, что великое русское государство, имеющее мощное оружие, населенное очень сильными людьми, которые из поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, не сдавшиеся никогда ни одному врагу, которые всегда выходили победителями, что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать, то есть навязать им какие-то ценности, которые даже ценностями назвать невозможно. чтобы они были как все и подчинялись тем, кто имеет силы контролировать большую часть мира, – сказал он.

Глава РПЦ добавил, что «любое желание уничтожить Россию будет означать конец света».

Ранее сегодня Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш ядерного государства, то есть России, в обычной войне может «спровоцировать начало ядерной войны».

Напомним, патриарх Кирилл на Рождество заявил, что россияне и украинцы один народ, а церковь делает все, чтобы они не стали врагами.