Россия может применить ядерное оружие в ответ на проигрыш в войне с Украиной, утверждает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также признал, что деоккупация Украиной своих территорий приведет к распаду России.

«Если побеждает не Россия, то, вероятно, Украина. Цель Украины в войне названа – возвращение всех территорий, ранее принадлежавших ей. То есть отторжение их от России. Это опасность существованию нашего страны и распад сегодняшней России. А значит, прямая возможность для применения п.19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания», - пишет Дмитрий Медведев.

Ответственность за действия РФ заместитель председателя Совбеза попытался перевести на Запад. Якобы, военная помощь Украине является «прямой провокацией мировой войны с применением ядерного оружия». По словам Медведева, «спасти мир» может только победа агрессора.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в свою очередь, посоветовал Медведеву привыкать к тому, что Россия обязательно проиграет. И свои территории вернут не только Украина, но и другие страны.

Об этом Алексей Данилов написал в своем Facebook.

— Медведев памятник. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя: 1. Россия окончательно и безвозвратно проигрывает. 2. Кремлевский режим сам, добровольно запустивший процесс распада недоимперии и фейк-федерации. 3. Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены, что касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной, в том числе от российских оккупантов страной. 4. Угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида. Россия окончательно превратится в врага номер один для всего мира, отметил секретарь СНБО.

В общей сложности Алексей Данилов привел 5 пунктов, которые следует помнить Медведеву. Последний 5-й пункт – Россия без ядерного оружия.

— Полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб имеет и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины, - подытожил секретарь Совбеза.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев уже сейчас начать подготовку к сложной зиме и запастись необходимыми вещами.