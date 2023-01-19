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В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что не признают аннексию Россией оккупированных территорий Украины. Речь идет о Крыме, Донецкой и Луганской областях.
Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью изданию TRT World.
Он заявил, что, несмотря на хорошие отношения между Россией и Ираном, Тегеран все же не признает аннексию украинских территорий.
— Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей Украины, — сказал Хосейн Амир Абдоллахиан.
При этом глава МИДа утверждал, что Иран якобы не поддерживает войну и надеется на мир в Украине.
— Мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт в Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который мы полагаемся, — сказал Хосейн Амир Абдоллахиан.
Напомним, в Иране казнили бывшего замминистра обороны по обвинениям в якобы шпионаже. У него было двойное гражданство Ирана и Великобритании.
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В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что не признают аннексию Россией оккупированных территорий Украины. Речь идет о Крыме, Донецкой и Луганской областях.
Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью изданию TRT World.
Он заявил, что, несмотря на хорошие отношения между Россией и Ираном, Тегеран все же не признает аннексию украинских территорий.
— Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей Украины, — сказал Хосейн Амир Абдоллахиан.
При этом глава МИДа утверждал, что Иран якобы не поддерживает войну и надеется на мир в Украине.
— Мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт в Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который мы полагаемся, — сказал Хосейн Амир Абдоллахиан.
Напомним, в Иране казнили бывшего замминистра обороны по обвинениям в якобы шпионаже. У него было двойное гражданство Ирана и Великобритании.