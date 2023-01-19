В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что не признают аннексию Россией оккупированных территорий Украины. Речь идет о Крыме, Донецкой и Луганской областях.

Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью изданию TRT World.

Он заявил, что, несмотря на хорошие отношения между Россией и Ираном, Тегеран все же не признает аннексию украинских территорий.

— Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей Украины, — сказал Хосейн Амир Абдоллахиан.

При этом глава МИДа утверждал, что Иран якобы не поддерживает войну и надеется на мир в Украине.

— Мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт в Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который мы полагаемся, — сказал Хосейн Амир Абдоллахиан.

Напомним, в Иране казнили бывшего замминистра обороны по обвинениям в якобы шпионаже. У него было двойное гражданство Ирана и Великобритании.